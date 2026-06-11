Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que autoriza al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales a realizar, durante el año fiscal 2026, la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas para el personal administrativo y el personal de promoción de tutoría y orientación educativa de instituciones públicas sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 276.

La propuesta corresponde al dictamen recaído en el https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/..." target="_blank" class="ApplyClass">Proyecto de Ley 00721/2021-CRy busca regularizar el vínculo laboral de trabajadores de las unidades ejecutoras de educación de los gobiernos regionales.

Esta medida alcanza alpersonal sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 276que labore en instituciones de educación básica, institutos, escuelas de educación superior y centros de educación técnico-productiva, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Reconsideración

La aprobación se produjo luego de que el Parlamento diera luz verde a una reconsideración presentada por la congresista Nelcy Heidinger Ballesteros, de Alianza para el Progreso. El pedido se sustentó en que el texto aprobado en una votación anterior establecía que el proceso debía ejecutarse durante el año fiscal 2025.

Tras la aprobación de la reconsideración, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República elaboró un nuevo texto sustitutorio que modificó el año de aplicación de la medida y lo trasladó al ejercicio fiscal 2026.Alcances

El dictamen dispone que el Ministerio de Educación remita al Ministerio de Economía y Finanzas el listado de las plazas convertidas y autorizadas, con el fin de actualizar la información en el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público.

Asimismo, establece que la implementación de la norma se realizará de manera progresiva, respetando la disponibilidad presupuestaria asignada a cada pliego en el año fiscal correspondiente. La iniciativa fue aprobada por el Pleno con 98 votos a favor y tres abstenciones, luego quedó exonerada de segunda votación.