Congreso aprueba dictamen que promueve el desarrollo del cabotaje

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

La representación nacional aprobó con 88 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, el dictamen recaído en los proyectos de ley 9659/2024-CR y 14514/2025-CR, que propone la Ley que promueve el desarrollo del cabotaje y el fortalecimiento de la industria naval nacional.

Esta iniciativa fue aprobada por el Pleno del Congreso que viene sesionando al término de la última legislatura ordinaria del actual período parlamentario, y fue exonerada (con 81 votos a favor) de una segunda votación.

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El presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori (AP), aseguró que la iniciativa propone una medida estratégica para el país, promueve el desarrollo del cabotaje y fortalece la industria naval nacional atendiendo a una debilidad estructural caracterizada por la baja participación del transporte marítimo interno, la reducida flota nacional y la alta dependencia de servicios extranjeros lo que genera sobrecostos logísticos y fuga de divisas.

Indicó que la propuesta corrige las observaciones planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Precisó que las observaciones del MEF se centraban en eventuales riesgos sobre el equilibrio fiscal, la creación de beneficios tributarios indebidos y la posibilidad de generar distorsiones en el mercado.

Frente a ello, precisió que se reformularon aquellas disposiciones que implicaban impacto fiscal directo o creación de obligaciones presupuestales, de modo que la norma no genera gasto publico adicional ni compromete recursos del tesoro público.

Esquema claro y predecible

Asimismo, se corrigieron disposiciones que podían interpretarse como tratamientos tributarios preferenciales o exoneraciones, asegurando que la propuesta respete plenamente los principios de neutralidad, equidad y sostenibilidad tributaria.

De otro lado, Mori indicó que las observaciones planteadas por el MTC estaban vinculadas a la necesidad de garantizar coherencia normativa, seguridad en las operaciones y una implementación ordenada del cabotaje.

En respuesta, señaló, el dictamen ha precisado el marco regulatorio aplicable, evitando vacíos o ambigüedades y asegurando que el desarrollo del cabotaje se realice dentro de un esquema claro o predecible.

Del mismo modo, el texto fue armonizado con la normativa vigente del sector trasportes y la marina mercante, respetando las competencias del MTC y evitando cualquier superposición o conflicto normativo, aseguró.

Un aspecto central es que también se han incorporado criterios que garantizan que la promoción del cabotaje se realice respetando estándares de seguridad, claridad y condiciones técnicas.

“Se ha establecido un enfoque de implementación progresiva y ordenada evitando distorsiones en el mercado y asegurando una transición adecuada hacia un mayor uso del transporte marítimo”, concluyó el presidente de la Comisión de Transportes.

(FIN) NDP/HTC/FHG