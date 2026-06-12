Congreso aprueba fortalecer sistema de salud policial con autonomía y mejor atención

Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso de la República aprobó, con 88 votos a favor, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 12923/2025-CR, que modifica el Decreto Legislativo 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol), con el objetivo de homologar el régimen de salud policial al modelo de las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud (IAFAS) de las Fuerzas Armadas.

La propuesta fue sustentada por la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, congresista Karol Paredes (Avanza País), quien explicó que la reforma busca adecuar SaludPol a la normativa vigente, otorgándole autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable.

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Asimismo, señaló que la entidad dejará de depender funcionalmente del Ministerio del Interior y pasará a estar adscrita a la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, mientras que la supervisión y evaluación estarán a cargo del sector Interior.

La parlamentaria indicó que la actual estructura de gestión ha generado una desconexión entre la administración del fondo y los beneficiarios del sistema, afectando la eficiencia y oportunidad de los servicios.

En contraste, precisó que las IAFAS de las Fuerzas Armadas operan con mayor autonomía dentro de sus instituciones, modelo que ha demostrado mejores resultados en la gestión sanitaria.

Con esta reforma se espera mejorar la cobertura médica, agilizar la adquisición de medicamentos, optimizar los mecanismos de atención y reembolso, y fortalecer el bienestar del personal policial y de sus familias mediante un sistema de salud más eficiente, oportuno y orientado al servicio.

(FIN) NDP/HTC/JCC