Congreso aprueba nuevas escalas remunerativas en Sunafil, Sunarp, Cofopri y Poder Judicial

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Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso aprobó una norma que viabiliza la implementación de nuevas escalas remunerativas en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), el Poder Judicial y la Biblioteca Nacional del Perú durante el año fiscal 2026.

La iniciativa fuerespaldada por 101 votosa favor, ninguno en contra y 4 abstenciones. Posteriormente, el Parlamento la exoneró de segunda votación.

La representación nacional aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/..." target="_blank" class="ApplyClass">12752/2025-CR, https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/..." target="_blank" class="ApplyClass">13696/2025-CR, https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/..." target="_blank" class="ApplyClass">13697/2025-CRy otros, que modifica las leyes 32486, 32509, 32521 y 32522 con el objetivo de hacer efectiva la aplicación de dichas escalas salariales.

Alcances

El texto sustitutorio incorpora excepciones a los artículos 6 y 9 de la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, a fin de permitir la ejecución de escalas remunerativas previamente aprobadas para la Sunafil, el Poder Judicial, la Sunarp y Cofopri.

Asimismo, autoriza modificaciones presupuestarias para Cofopri durante el ejercicio fiscal 2026 y actualiza las disposiciones vinculadas al incentivo único CAFAE para el personal de la Biblioteca Nacional del Perú comprendido en el régimen del Decreto Legislativo 276.

Sustentación del dictamen

Durante la sustentación, el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Flavio Cruz, señaló que la iniciativa busca garantizar una aplicación progresiva, ordenada y fiscalmente responsable de las escalas remunerativas aprobadas por el Congreso. Añadió que las restricciones presupuestales generaban una tensión entre las normas orientadas a mejorar las condiciones laborales y las disposiciones anuales de presupuesto.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, explicó que el dictamen no crea nuevos beneficios ni demanda recursos adicionales, sino que habilita la ejecución de escalas ya aprobadas para trabajadores de Sunafil, Sunarp, Cofopri y el Poder Judicial.

Impacto en la Sunafil

El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Alex Paredes, sostuvo que la propuesta permitirá hacer efectiva la escala remunerativa aprobada mediante la Ley 32486 para los trabajadores de la Sunafil bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 728. Según indicó, la medida contribuirá a corregir brechas internas, reducir la rotación de personal especializado y fortalecer la fiscalización laboral, la seguridad y salud en el trabajo, así como la formalización del empleo.

Debate en el Pleno

Durante el debate, el congresista Edgard Raymundo advirtió que el dictamen de la Comisión de Justicia no incluía proyectos vinculados a Cofopri y Sunafil, por lo que solicitó elaborar un texto consensuado con la Comisión de Presupuesto.

A su turno, Jorge Flores Ancachi pidió acumular su Proyecto de Ley 1374, orientado a fortalecer y modernizar la escala remunerativa de la Sunarp.

Finalmente, Alejandro Soto informó que se acogió la propuesta del congresista Jorge Marticorena relacionada con la Biblioteca Nacional del Perú y precisó que el texto aprobado incorpora únicamente la implementación de disposiciones ya aprobadas por el Congreso.