Congreso aprueba en segunda votación cadena perpetua para policías y militares

Archivo - Perú.- Congreso: Pleno se reúne hoy desde las 10:00 horas - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal, con el fin de precisar el delito de función, fortalecer la función militar y policial, y establecer sanciones para efectivos que participen en bandas u organizaciones criminales.

La propuesta, sustentada en los proyectos de ley 7238, 7922, 9187, 11148, 11268 y 13164, obtuvo 48 votos a favor, 37 en contra y 4 abstenciones. Asimismo, una reconsideración presentada por los congresistas Edgard Reymundo, Sigrid Bazán, Flor Pablo y Ruth Luque fue rechazada por el Pleno. Con ello, la autógrafa será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

Modificaciones

Entre sus principales disposiciones se establecen penas de 20 a 30 años de prisión e inhabilitación para militares o policías que colaboren con grupos armados ilegales o bandas criminales aprovechando su cargo o función. Además, se dispone la cadena perpetua cuando dicha colaboración derive en la muerte de una persona.

La norma también amplía la definición de delito de función, incorporando las conductas cometidas por acción u omisión durante el ejercicio de funciones militares o policiales.

Por otro lado, el proyecto señala que ningún militar o policía podrá ser procesado simultáneamente por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la justicia militar-policial. En esos casos, se dará preferencia a esta última jurisdicción.De esta manera, la iniciativa incorpora también una disposición que ordena a los jueces de la jurisdicción ordinaria archivar investigaciones o procesos cuando se verifique que los mismos hechos ya son objeto de investigación en el fuero militar-policial.

Observaciones

Cabe señalar que en el dictamen figura la observación de entidades como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), que advirtió posibles cuestionamientos relacionados con la independencia judicial, la delimitación de competencias entre jurisdicciones y la proporcionalidad de algunas sanciones contempladas en el texto.

El dictamen aprobado reúne propuestas legislativas presentadas por los congresistas Luis Kamiche (Cambio Democrático–Juntos por el Perú), Idelso García (Alianza para el Progreso), Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Guido Bellido (Podemos Perú), Alejandro Muñante y Patricia Chirinos (Renovación Popular).