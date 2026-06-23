Perú.- Congreso: aprueban ampliar licencia por paternidad a 15 días en Comisión de Trabajo

Perú.- Día del Padre: ¿Qué licencias y beneficios tienen los padres trabajadores? - Andina/Cortesía

Lima 24 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que propone ampliar la licencia por paternidad, a fin de que esta se otorgue por el plazo de 15 días consecutivos, en los casos de parto natural como de cesárea.

Se trata del dictamen recaído en los proyectos de ley 13151 y 13267, el cual plantea modificar la Ley 29409, que concede este derecho a los trabajadores de la actividad pública y privada.

El texto indica que el propósito de este cambio es que haya una corresponsabilidad familiar, fortalecer el vínculo temprano, brindar apoyo y recuperación y lograr una conciliación laboral y familiar.

Cabe señalar que, en la actualidad, la licencia por paternidad se otorga por un plazo de 10 días.Lee también: [Presidente Balcázar entregó tabletas en San Martín y reafirmó compromiso con la educación]Otros dictámenes

Además, la comisión que preside el legislador Alex Paredes (Somos Perú) aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14042, que propone declarar de preferente interés nacional la creación del Programa Nacional de Asistencia y Desarrollo Integral para los Trabajadores Emolienteros.

De igual modo, se aprobó el dictamen que plantea reconocer la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de los profesionales médicos del sector público desde su ingreso a la administración pública.

También los miembros del grupo de trabajo aprobaron el dictamen, con texto sustitutorio, que propone modificar la Ley 29419, que regula la actividad de los recicladores, para fortalecer su derecho a la salud, educación y condiciones dignas de trabajo.