Congreso: aprueban dictamen que regula apertura de cuentas bancarias de menores de edad

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Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, aprobó por 21 votos a favor el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14744/2025-CR, que regula la apertura y administración de cuentas bancarias de menores de edad.

Dicha propuesta legislativa tiene por objeto promover la inclusión financiera y el ahorro de los adolescentes mayores de 16 y menores de 18 años, mediante el acceso y administración de productos financieros bajo condiciones especiales de protección y educación financiera, con el fin de prepararlos para una adecuada vida financiera al alcanzar la mayoría de edad.

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La iniciativa aprobado por la citada comisión que preside el congresista Víctor Flores (Fuerza Popular), reconoce la imperiosa necesidad de adecuar el marco normativo financiero a la realidad transaccional y digital de los adolescentes, entendiendo el acceso al sistema formal como una herramienta de inclusión y educación financiera progresiva y no como un privilegio exclusivo de la mayoría de edad.

Por esta razón, se introduce un anclaje normativo preciso en el ordenamiento civil al invocarse expresamente el concepto de capacidad de ejercicio restringida contemplado en el artículo 44 del Código Civil.

Esta precisión unifica el estatuto jurídico del menor con discernimiento dentro del sistema financiero privado y disipa cualquier duda respecto a la validez de los actos jurídicos que realicen en la administración directa de sus fondos encuadrandose en un marco de legalidad.

Otro acierto de diseño normativo que justifica la propuesta legislativa radica en la delimitación de las condiciones operativas fijadas en el artículo 4 donde se restringe a los adolescentes a poseer una sola cuenta del mismo tipo por entidad financiera.

Esta restricción previene el desborde transaccional y facilita la trazabilidad de los fondos, evitando que la diversificación excesiva de cuentas debilite los controles preventivos de los intermediarios financieros.

Políticas específicas

Asimismo, confiere un mandato expreso a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para actuar como ente técnico encargado de dictar las políticas específicas, límites diarios de transacciones y topes de retiro para estas cuentas.

Cabe precisar que en el país existen aproximadamente un millón y medio de adolescentes de entre 16 y 18 años, y 7 de cada 10 de ellos ahorran de manera informal.

Por otro lado, la Comisión de Economía también aprobó con 22 votos a favor y dos abstenciones, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14686/2025-CR, que declara de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Tumbes S.A.

Finalmente, con 22 votos a favor se aprobó el nuevo proyecto sobre la autógrafa recaída en el Proyecto de Ley 11511/2024-CR, que dicta medidas para asegurar el adecuado funcionamiento de la Sunat.

(FIN) NDP/HTC/FHG