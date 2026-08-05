Congreso: así quedó conformada la Comisión de Ética en la Cámara de Diputados

Perú.- Congreso: este domingo 26 de julio se elige a presidentes de senadores y diputados - Andina/Junta Preparatoria Del Congreso 2026-2031

Lima 6 Ago. (ANDINA) -

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por mayoría la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria que estará integrada por seis parlamentarios.

Este grupo estará conformado por los diputadosMery Infantes(Fuerza Popular),Jessica Pérez(Juntos por el Perú),Edwin Espinoza(Partido del Buen Gobierno),Javier Cipriani(Renovación Popular),Heber López (Partido Cívico Obras) yHarvey Colchado(Ahora Nación).

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En la Junta de Portavoces previa al Pleno, Juntos por el Perú solicitó el cambio del diputado César Tito Rojas como integrante de la Comisión de Ética Parlamentaria y en su reemplazo ingresó Azucena Isla Rojas.

Sin embargo, el vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, solicitó reconsiderar la propuesta y reemplazar la propuesta inicial de Isla Rojas por a Jessica Sadith Pérez Quispe, lo cual aprobado e inmediatamente se pasó a votación.

Comisiones ordinarias

El Pleno de la Cámara de Diputados también aprobó el número de integrantes de las 16 comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027 tras un acuerdo que contó con 111 votos a favor, 15 votos en contra y cero abstenciones.

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Las comisiones de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría; Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera; Educación, Cultura y Deporte; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; e Infraestructura, Vivienda y Transportes,tendrán 20 integrantes.

En tanto que las comisiones de Defensa Nacional y Orden Interno; Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; Energía y Minas; Producción, Comercio Exterior y Turismo; Medio Ambiente y Sostenibilidad; Salud; Trabajo y Seguridad Social; y Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital,estarán integradas por 19 diputados.

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