Congreso: así será la elección de la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Este domingo 26 de julio se realizará la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, proceso que se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el literal j) de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso de la República del Perú.

La elección de la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se realizará luego de la juramentación e incorporación de los diputados electos del Congreso bicameral, que se desarrollará el viernes 24 de este mes.

Previamente, los grupos parlamentarios presentarán sus listas de candidatos para presidente y primer, segundo y tercer vicepresidente de la Mesa Directiva de la citada cámara, cuyo plazo vence el sábado 25 de julio.

La elecciónDe acuerdo con las normas parlamentarias, el proceso de elección debe cumplir los siguientes pasos:- La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara invita a dos diputados para que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los escrutadores firman las cédulas de votación, las cuales, de inmediato, se distribuyen entre los diputados.Lee también: [Rospigliosi recibe medalla de Asociación de Oficiales Generales de Guardia Civil y Sanidad]- Acto seguido, el presidente suspende la sesión por breves minutos a efectos de que los diputados llenen las cédulas. Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto en el ánfora, luego lo hacen los demás miembros de la Mesa Directiva, los diputados escrutadores, y, en orden alfabético, los demás legisladores.- Concluido el proceso de votación, el presidente realiza el escrutinio, voto por voto, asistido por los diputados escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada.- Finalizado el escrutinio, el presidente proclama como miembros electos de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a los candidatos de la lista que logre obtener un número de votos superior a la mitad más uno de los legisladores concurrentes.- Si ninguna lista obtuviera mayoría, se efectúa, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, y se proclama a los candidatos de la lista que obtenga la mayor votación. - A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato.

La juramentación

Posteriormente, elpresidente electo de la Cámara de Diputados jura el cargoante el titular de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, para, luego, proceder a incorporar y tomar juramento a los demás miembros electos de la Mesa Directiva.

La fórmula de juramentación para cada diputado es la de uso común: “Por Dios, por la patria y por la Constitución Política del Perú”, salvo que algún diputado exprese su deseo de que se prescinda de la invocación a Dios en su juramento, a lo cual la Mesa Directiva accede de inmediato.

Cabe precisar que ningún miembro de la Mesa Directiva puede asumir sus funciones o cargos si no ha prestado juramento.

Elresultado de la elección se comunica en forma oficial al presidente de la repúblicay a los titulares del Senado, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, al Fiscal de la Nación, al Defensor del Pueblo, a los gobiernos regionales y a las municipalidades provinciales del país.

Culminado el proceso de elección y juramentación de la Mesa Directiva,el presidente de la Cámara de Diputados la declara constituida para el periodo 2026-2031, levanta la sesión de la Junta Preparatoria yconvoca para el 27 de julio de 2026 a la sesión de instalaciónde la Cámara de Diputados y del Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

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