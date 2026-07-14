Congreso bicameral: así será el proceso de constitución del Parlamento 2026-2031

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Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La Junta Preparatoria del Congreso para el periodo 2026-2031 iniciará sus funciones mañana miércoles 15 de julio para conducir el proceso de constitución del Congreso bicameral, que estará compuesto por 60 senadores y 130 diputados. Conoce cómo será este proceso de retorno a un modelo parlamentario de dos cámaras, después de más de tres décadas.

La Junta Preparatoria

LaJunta Preparatoria del Congreso 2026-2031 está conformadapor:

Presidente: Miguel Ángel Torres, senador electo por Fuerza Popular, quien obtuvo la mayor votación, del partido más votado.

Vicepresidenta: Cecilia Isabel Chacón de Vettori, diputada electa por Fuerza Popular, quien obtuvo la mayor votación, del partido con más votos.

Primer secretario: Fernando Rospigliosi Capurro, senador electo de Fuerza Popular de mayor edad.

Segundo secretario: Luis Eliseo Quispe Candia, diputado electo por el Partido del Buen Gobierno de mayor edad.Tercer secretario: Alejandro Muñante, senador electo por Renovación Popular, de menor edad.

Cuarta secretaria: Romina Alejandra Uribe Sáenz, diputada electa por el Partido del Buen Gobierno de menor edad.

La mesa directiva de la Junta Preparatoria inicia sus funciones el 15 de julio de 2026 y concluye el 26 de julio de 2026. En ese tiempo, su presidente coordina con el titular del Congreso para que los trabajos de los órganos que presiden no obstaculicen las funciones de uno y otro.Sesión Permanente de la Junta Preparatoria

Luego, la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria citará asesión de Junta Preparatoria entre el 22 y el 26 de julio de 2026. Su agenda sólo puede tratar sobre elacto formal de instalaciónde la misma, la incorporación formal de los senadores y diputados electos y la elección de la mesa directiva en cada cámara, de acuerdo al reglamento del Congreso.

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En el día y la hora señalados en la citación, con presencia de un número de senadores y diputados electos superior a 90, el senador electo Miguel Torres, presidente de la Junta Preparatoria, ordenará dar lectura al acta de votación de los senadores y diputados, y otros documentos, tras lo cualdeclarará instalada y en sesión permanente la Junta Preparatoria del Congresoy presentará la agenda.

Juramentación de senadores y diputados

En tanto, laincorporación formal de los senadores y de los diputadosse realizará en sus respectivas cámaras.

En laCámara de Senadoreseste procesos será conducido por los senadores electos Miguel Ángel Torres, Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante. En laCámara de Diputados, a su vez, lo conducirán los diputados electos Cecilia Chacón, Luis Quispe Candia y Romina Alejandra Uribe.

La incorporación formal de los senadores y diputados electos se realiza mediante el juramento correspondiente en cada cámara. Para este fin, la Junta Preparatoria de cada cámara invita en orden alfabético a los representantes electos a prestar juramento al cargo, de acuerdo con las normas del reglamento de cada cámara.

Terminada la juramentación, se declara constituido la Cámara de Senado y la Cámara de Diputados y se convoca a sesión para la elección de sus respectivas mesas directivas para el periodo anual 2026-2027.

Elección de las mesas directivas

En las elecciones de las mesas directivas sólo pueden participar los senadores y diputados debidamente acreditados, registrados y juramentados. Los grupos parlamentarios presentan sus listas y la elección se produce en una sesión especial convocada para tal fin.

Tanto el presidente electo de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados prestan juramento ante los miembros de sus correspondientes juntas preparatorias, asumen sus funciones de inmediato y proceden a incorporar y tomar juramento a los demás miembros electos de sus mesas directivas para el periodo anual 2026-2027.

Culminado el proceso de elección y juramentación de sus mesas directivas,el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados deberán declarar constituida cada una de estas cámaraspara el periodo parlamentario 2026-2031 y citan a la

sesión de instalación que se llevará a cabo el 27 de julio de 2026.