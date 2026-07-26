Congreso Bicameral: conoce las dos listas que postulan a la mesa directiva de Diputados

Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

La Cámara de Diputados elegirá este domingo 26 de julio a su mesa directiva para el período anual de sesiones 2026-2027. Conoce las dos listas de candidatos que competirán en la elección programada para las 17:00 horas.

Primera lista

La primera nómina fue presentada por un bloque integrado por el Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras, durante una conferencia de prensa en la que sus líderes representantes anunciaron la conformación de la candidatura conjunta integrada por:

Presidente: Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno) Primera vicepresidenta: Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) Segundo vicepresidente: Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación) Tercer vicepresidente: José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras)Segunda lista

La segunda nómina fue presentada por Fuerza Popular y Renovación Popular ante la Oficialía Mayor del Congreso. La relación de candidatos está conformada por:

Presidenta: Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular) Primera vicepresidenta: Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular) Segundo vicepresidente: Diego Bazán Calderón (Renovación Popular) Tercer vicepresidente: Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular)

Elección

Con la presentación de ambas nóminas quedaron oficialmente conformadas las dos listas que disputarán la conducción de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el período 2026-2027.

La elección se realizará hoy, desde las 17:00 horas, conforme al cronograma establecido por el Congreso.

Actualmente, la Cámara de Diputados está integrada por 130 legisladores, distribuidos de la siguiente manera: Fuerza Popular (41), Juntos por el Perú (32), Partido del Buen Gobierno (18), Renovación Popular (15), Partido Cívico Obras (14) y Ahora Nación (10).