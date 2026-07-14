Congreso bicameral: Conoce las instalaciones del Hemiciclo del Senado [video]

Perú.- Presidente del Congreso inaugura Hemiciclo del Senado - Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

Dentro del proceso de implementación del Congreso Bicameral, que entrará en vigencia el próximo 27 de julio se renovó el Hemiciclo del Senado, el cual cuenta con todas las comodidades para que los senadores inicien sus ciclos de debates. Conoce en esta nota los detalles de este recinto.

Precisamente, el actual presidente encargado del Congreso,Fernando Rospigliosi,explicó que el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea será la sede del Senado de la República, por lo que

restauraron minuciosamente el vitral, las columnas, pisos y escaños, a su estado original.

Tambiénse instaló tecnología de última generacióncon el objetivo de garantizar los debates que serán de suma importancia para el Perú..

Ubicado en el Palacio Legislativo en Lima,

el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea es una sala histórica donde antes sesionaba el Senado de la República.

Fue inaugurado en 1938 y desde 1939 hasta 1992 fue sede del Senado, albergando algunos de los debates más importantes de la historia parlamentaria del país.

En la actualidad lleva el nombre del ilustre diplomático peruano Raúl Porras Barrenechea, este recinto venía siendo utilizado para las sesiones de diversas comisiones parlamentarias.

En el techo se encuentra el impresionantevitral que representa a la Madre Patriarodeada de niños con una larga franja con los colores patrios, fue construida entre 1915 y 1918 por Eider Detroayer, artista belga.

El gigantesco vitral mide 78 metros cuadrados y es considerado como una reliquia histórica y una de las piezas más valiosas que se conservan en el recinto del Palacio Legislativo.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });