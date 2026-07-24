Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

Hoy, viernes 24 de julio, quedó instalado el Senado, tras la ceremonia solemne de juramentación de sus 60 integrantes. Conoce de quienes se trata.

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Lee también:[Congreso Bicameral: este viernes 24 de julio juramentarán los nuevos legisladores]El Senado

Fuerza Popular

1.Miguel Torres.2.Martha Chávez.3.Fernando Rospigliosi.4.Patricia Juárez.5.Martha Moyano.6.César Astudillo.7.Carlos Mesía.8.Marco Miyashiro.9.Elard Melgar.10.Jacques Rodrich.11.Rafael Yamashiro.12.Nilza Chacón.13.Víctor Flores.14.Alejandro Aguinaga.15.Karla Schaefer.16.Héctor Ventura.17.Segundo Tapia.18.José Arista.19.Juan Carlos del Águila.20.Víctor Noriega.21.Jorge Velásquez.22.David Jiménez.

Juntos por el Perú1.José Castillo.2.Silvana Robles.3.Jaime Quito.4.Saúl Armacanqui.5.Iber Maraví.6.Serafín Luján.7.Percy Osorio.8.Joaquín Yauri.9.Humberto Morales.10.Andrés Ramos.11.Wilfredo Verano.12.Hugo Ccahuana.13.Moisés Chipana.14.Víctor Cutipa.

Renovación Popular1.Absalón Vásquez.2.Alejandro Muñante.3.Katherine Ampuero.4.Lourdes Alcorta.5.Estanislao Mancha.6.Francisco Calisto.7.Milagros Aguayo.8.Miguel Velásquez.

Partido del Buen Gobierno

1.Flavio Figallo.2.Patricia Iturregui.3.Susana Matute.4.Carlos Caballero.5.Jorge Gavidia.6.Nora Bonifaz.7.Juver Flores.

Partido Cívico Obras1.Daniel Barragán.2.Agripina Flores.3.Walter Gago.4.Roger Astucuri.5.Juana Ticona.

Ahora Nación1.Alfonso López Chau.2.Jaime Delgado.3.Ruth Luque.4.Mirtha Vásquez.

(FIN) CVCJRA