Congreso Bicameral: declaran instaladas legislaturas del Senado y la Cámara de Diputados

Perú.- Congreso: este domingo 26 de julio se elige a presidentes de senadores y diputados - Andina/Junta Preparatoria Del Congreso 2026-2031

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados del Congreso de la República declararon la instalación de la primera legislatura ordinaria de sus respectivas cámaras, en sesiones realizadas esta mañana.

La sesión del Senado se llevó a cabo poco después de las 10:00 horas y estuvo liderada por su presidente,

Miguel Torres.

Tras darse lectura al artículo 16 del Reglamento del Senado y a los artículos 43 y 44 del Reglamento del Congreso, el titular de la cámaradeclaró instalada la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2026-2027, que va del 27 de julio al 15 de diciembre.

Asimismo,Torres Moralescitó a los senadores a lasesión de instalación del Congreso de la República,que se realizara hoy a las 12:00 horas.

Precisó que en dicha sesión se llevará a cabo lajuramentación de los representantes del Perú en el Parlamento Andino, por lo que recomendó a los senadores portar su medalla para este acto protocolar.

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Instalación de la Cámara de Diputados

En tanto, a las 11:00 horas, se llevó a cabo la sesión de instalación de la Cámara de Diputados, la cual estuvo encabezada por su presidente,

Óscar Reto.

Allí se dio lectura a los artículos 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados y a los dos artículos correspondientes del Reglamento del Congreso, tras lo cual Reto Otero

declaró la instalación de la primera legislatura ordinaria en esta cámara parlamentaria.

De igual modo, invitó a los diputados a lasesión de instalación de la primera legislatura ordinaria del Congreso de la Repúblicacorrespondiente al periodo anual de sesiones 2026-2027, a realizarse a las 12:00 horas con la participación también de los integrantes del Senado.