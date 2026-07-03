Congreso bicameral: definen integrantes de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria

Archivo - Perú.- Congreso informa que hoy vence plazo para que senadores y diputados presenten credenciales - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La Oficialía Mayor del Congreso definió a los integrantes de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que conducirá el proceso de constitución del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031.

La mesa estará presidida por el senador electo Miguel Ángel Torres Morales del partido Fuerza Popular. La diputada electa Cecilia Chacón de Vettori, de la misma agrupación, asumirá la vicepresidencia. Asimismo, el senador electo Fernando Rospigliosi Capurro, de Fuerza Popular, y el diputado electo Luis Eliseo Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno, ejercerán como primer y segundo secretario, respectivamente.

Además, el senador electo Alejandro Muñante Barrios, de Renovación Popular, y la diputada electa Romina Alejandra Uribe Saenz, también del Partido del Buen Gobierno, desempeñarán los cargos de tercer y cuarta secretario, respectivamente.

La conformación de esta mesa cumple con una disposición complementaria del Reglamento del Congreso de la República, aprobada mediante la Resolución Legislativa 004-2025-2026.

La norma establece que la Junta Preparatoria estará “conformada por el senador electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la presidencia; el diputado electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la vicepresidencia; el senador y el diputado de mayor edad quienes actúan como primer y segundo secretario, respectivamente; y el senador y el diputado de menor edad, quienes actúan como tercer y cuarto secretario, respectivamente”.

Cabe recordar que la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria iniciará funciones el 15 de julio del 2026 y las concluirá el 26 de julio de este mismo año.

De forma paralela al proceso de instalación del Congreso bicameral, los senadores y diputados electos participan en jornadas de inducción sobre las atribuciones, funciones y el trabajo legislativo que desarrollarán ambas cámaras.