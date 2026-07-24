Congreso bicameral: diputados electos toman juramento para el periodo 2026-2031 [en vivo]

Archivo - Perú.- Congreso: así será la sesión solemne donde Presidenta dará Mensaje a la Nación - Andina/Congreso - Archivo

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

Los diputados electos participan en la ceremonia de juramentación al cargo para el periodo 2026-2031, en una sesión conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Chacón de Vettori.

Dicha sesión se llevó a cabo en elhemiciclo de diputados del Congreso de la República.

La Cámara de Diputadosestá integrada por 41 diputados de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras, y 10 de Ahora Nación.

Más temprano, laJunta Preparatoria del Congreso de la Repúblicapara el periodo parlamentario 2026-2031 se instaló y se declaró en sesión permanente.

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