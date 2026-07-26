Congreso bicameral: Diputados eligen a su mesa directiva para periodo 2026-2027 [EN VIVO]

Archivo - Perú.- Congreso: precisan alcances sobre creación de municipios de centros poblados en trámite - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso elige esta tarde a los integrantes de su primera Mesa Directiva para el período anual de sesiones 2026-2027, en una sesión presencial que se desarrolla en el Hemiciclo de sesiones de la Cámara Baja.

La sesión de elección es presidida por la titular de la Junta Preparatoria, la diputadaCecilia Chacón(Fuerza Popular), junto a los demás integrantes de este órgano: el congresista Luis Quispe Candia (Partido del Buen Gobierno) y la diputada electa Romina Uribe Sáenz (Partido del Buen Gobierno).

Dos listas participan en la elección de la Mesa Directiva, órgano que tendrá a su cargo la conducción de la Cámara de Diputados durante el período anual de sesiones 2026-2027.

Las listas en competencia

La primera lista, denominada"Consenso por la democracia"esta conformada por los siguientes candidatos:

Presidencia: Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno)Primera vicepresidencia: Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú),Segunda vicepresidencia: Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación)Tercera vicepresidencia: José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras)

La segunda listaesta conformada por los candidatos:

Presidencia: Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular)Primera vicepresidencia: Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular)Segunda vicepresidencia: Diego Bazán Calderón (Fuerza Popular)Tercera vicepresidencia: Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular)

De acuerdo al reglamento del Congreso, para la elección de la Mesa Directiva se requiere del voto de la mitad más uno de los diputados. Si ninguna de las dos listas obtiene la votación requerida, se va a una segunda votación y se declara ganador a la lista que obtiene la mayoría de votos.

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