Congreso bicameral: este domingo 26 se elegirá a mesa directiva de Cámara de Diputados

Andina/Difusión

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

Tras realizarse su instalación, realizada esta tarde, la Cámara de Diputados se prepara para elegir a su primera mesa directiva correspondiente al Período Anual de Sesiones 2026-2027, la cual se realizará este domingo 26 de julio.

La elección de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se desarrollará a las 17:00 horas del domingo 26, anuncióCecilia Chacón de Vettori, presidenta de la Junta Preparatoria de dicha cámara.

Dicho mensaje lo realizó tras ordenar la lectura de lo que establece el Reglamento del Congreso.

"El plazo para presentar en la Oficialía Mayor la lista de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva de la Cámara de Diputados vence el 25 de julio de 2026 a las 17:00 horas", manifestó.

Tras ese anuncio, Chacón de Vettori suspendió la sesión de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados hasta el domingo 26.

(FIN) JCC/CVC

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