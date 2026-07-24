Congreso Bicameral: este domingo 26 se elegirá a la primera Mesa Directiva del Senado

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Lima 24 Jul. (ANDINA) -

Luego de su instalación realizada esta mañana, el Senado se prepara para elegir a su primera Mesa Directiva correspondiente al Período Anual de Sesiones 2026-2027, la cual se realizará este domingo 26 de julio al mediodía.

La elección de la Mesa Directiva del Senado se desarrollará a las 12:00 horas del domingo 26, confirmó el senador Miguel Torres Morales, presidente de la Junta Preparatoria de esa cámara.

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El anuncio lo realizó tras ordenar la lectura de la Primera Disposición Complementaria del Reglamento del Congreso, durante la sesión de hoy viernes, en la que se produjo la incorporación y juramentación de los 60 senadores.

“De conformidad con la norma reglamentaria leída, el plazo para presentar en la Oficialía Mayor la lista de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa Directiva del Senado vence el 25 de julio de 2026 a las 12:00 horas”, afirmó.

Tras ese anuncio, Torres Morales suspendió la sesión de la Junta Preparatoria del Senado hasta el domingo 26.

Posteriormente, la Oficialía Mayor del Congreso comunicó a los senadores los plazos para la elección de la primera Mesa Directiva del Senado, en la que se precisa que la presentación de las listas de candidatos se realizará este viernes hastas las 19:00 horas y mañana sábado 25 de 09:00 a 12:00 horas.

(FIN) NDP/HTC