Congreso Bicameral: hoy juramentan los nuevos senadores y diputados

Archivo - Perú.- Congreso Bicameral: mañana juramentan los nuevos senadores y diputados - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

La ceremonia de juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará hoy viernes 24 de julio en el Palacio Legislativo. Conoce más sobre el acto que marcará el inicio del Congreso Bicameral.

La fecha fue establecida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, reunida en la sede del Parlamento bajo la presidencia del senador electo Miguel Torres Morales.

Mediante un segundo comunicado, la Oficialía Mayor, por especial encargo de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, instó a los partidos políticos que obtuvieron representación en el Senado y en la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2026-2031 a presentar, el viernes 24 de julio de 2026, los reglamentos internos de sus respectivos grupos parlamentarios.

De conformidad con el quinto párrafo del artículo 40 del Reglamento del Congreso, la publicación de dichos reglamentos constituye un requisito esencial para participar en la elección de los integrantes de la Mesa Directiva.

Asimismo, el documento señala que, en la misma fecha, las organizaciones políticas deberán acreditar a sus respectivos portavoces (titular y suplente).

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Juramentarán en sus respectivas cámaras

Este viernes a las 09:00 horas se instalará la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031, sesión que será conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, que preside el senador electo Miguel Ángel Torres Morales. En el hemiciclo deben estar presentes un número de senadores y diputados electos superior a noventa.Tras ello, Torres ordenará que se lea el acta del resultado de ese proceso de elección enviada por el Jurado Nacional de Elecciones, las normas reglamentarias pertinentes, el aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso publicado por la Oficialía Mayor y, finalmente, el texto de la citación a la sesión.En tanto, la incorporación formal de los senadores y de los diputados se realiza en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente.La sesión de juramentación de los senadores electos será a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado. Será conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que preside Miguel Torres Morales.Mientras que la sesión de juramentación de los diputados electos será a las 16:00 horas en el hemiciclo del Congreso, y será dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Chacón de Vettori.

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