Congreso bicameral: inducción abordó funciones y atribuciones de diputados y senadores

Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

La segunda jornada del programa de inducción para diputados y senadores electos estuvo centrada en las atribuciones, funciones y labor legislativa del Congreso bicameral, con exposiciones de autoridades del Parlamento y especialistas nacionales e internacionales.

Durante la jornada, el oficial mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno Flórez, presentó una síntesis de las funciones que ejercerán ambas cámaras en el nuevo Congreso bicameral.

Explicó las funciones legislativas, de control político, acusatoria y de sanción política, además de la atribución exclusiva del Senado para la elección, designación, ratificación y remoción de altos funcionarios.

Asimismo, destacó la importancia de la función de representación, al señalar que esta es transversal al trabajo parlamentario, tanto en la elaboración de leyes como en las labores de control político. Como ejemplo, mencionó que la Cámara de Diputados podrá convocar a gobernadores regionales y ministros de Estado para responder consultas y requerimientos.

Junta Preparatoria

Forno Flórez informó que mañana 3 de julio se publicará en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del Congreso la nómina de integrantes de la Junta Preparatoria.

Indicó que este grupo estará integrado por el senador electo con la mayor votación de la organización política más votada, quien asumirá la presidencia; y el diputado electo con la mayor votación de esa misma organización, quien ejercerá la vicepresidencia. Además, precisó que la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria iniciará funciones el 15 de julio del 2026 y culminará el 26 de julio de este mismo año.

ExpertosLa letrada de las Cortes Generales de España, Piedad García Escudero Márquez, destacó el papel de una asesoría parlamentaria profesional como soporte técnico del trabajo legislativo.

"Para el ejercicio correcto de sus funciones", manifestó, "necesita contar con los medios materiales y personales adecuados. Y el fundamento constitucional, es la autonomía de personal".

Asimismo, sostuvo que "este fundamento está reflejado en los reglamentos de las cámaras", y señaló que su equivalente en el Perú sería el Servicio Parlamentario del Congreso peruano.

Por su parte, Agudelo García resaltó la importancia del Congreso bicameral para el equilibrio de poderes y explicó las diferencias en los tiempos de aprobación de leyes ordinarias y reformas constitucionales en Colombia.

Conferencias

Durante la tarde, los parlamentarios electos participaron en conferencias simultáneas sobre el proceso legislativo. La secretaria técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento, Leny Palma Encalada, expuso ante los diputados, mientras que el especialista parlamentario Omar Moscaiza Moncada lo hizo ante los senadores.

La jornada concluyó con una conferencia del expresidente del Congreso Antero Flórez Aráoz, quien abordó el Estatuto de los Parlamentarios y la Ética Parlamentaria.