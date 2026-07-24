Congreso Bicameral: se instala la Junta Preparatoria del Congreso 2026-2031 [en vivo]

Andina/Ricardo Cuba

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

La Junta Preparatoria del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031 se instaló esta mañana en una sesión que fue conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, que preside el senador electo Miguel Ángel Torres Morales.

Antes de la instalación se verificó que en el hemiciclo estuvieran presentes un número de senadores y diputados electos superior a noventa.

Tras ello, Torres ordenó quese lea el acta del resultado de ese proceso de elección enviada por el Jurado Nacional de Elecciones, las normas reglamentarias pertinentes, el aviso de conformación de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso publicado por la Oficialía Mayor y, finalmente, el texto de la citación a la sesión.

Cabe señalar que la sesión de juramentación de los senadores electos será a las 11:00 horas en el hemiciclo del Senado. Será conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria que preside Miguel Torres Morales.

Mientras que la sesión de juramentación de los diputados electos será a las 16:00 horas en el hemiciclo del Congreso, y será dirigida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, que preside Cecilia Chacón de Vettori.

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