Congreso Bicameral: Junta Preparatoria inicia hoy sus funciones

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Congreso Bicameral correspondiente al periodo legislativo 2026-2031, integrado por 130 diputados y 60 senadores, instalará su Junta Preparatoria hoy, 15 de julio, para conducir el proceso de transición hacia el nuevo Parlamento. Este órgano temporal tendrá a su cargo la organización e instalación del Congreso Bicameral, que reemplazará al Congreso unicameral tras 33 años de vigencia.

Durante su funcionamiento,la Junta Preparatoria convocará a la elección de los presidentes y de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado.Las bancadas parlamentarias deberán presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor hasta el 25 de julio, un día antes de la votación.

La elección de las autoridades de ambas cámaras se realizará, como plazo máximo, el 26 de julio. Los presidentes electos asumirán oficialmente sus funciones durante la instalación del nuevo Congreso Bicameral, prevista para el 27 de julio. La Junta Preparatoria estará integrada por los siguientes parlamentarios:

Presidente: Miguel Ángel Torres(Fuerza Popular), senador electocon la mayor votación y del partido con más votos.

Vicepresidenta: Cecilia Isabel Chacón de Vettori(Fuerza Popular), diputada electa con la mayor votación y del partido con más votos.

Primer secretario: Fernando Rospigliosi Capurro(Fuerza Popular), senador electo de mayor edad

Segundo secretario: Luis Eliseo Quispe Candia(Partido del Buen Gobierno), diputado electo de mayor edad.

Tercer secretario: Alejandro Muñante(Renovación Popular), senador electo de menor edad.

Cuarta secretaria: Romina Alejandra Uribe Sáenz(Partido del Buen Gobierno), diputada electa de menor edad.

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Instalación del Congreso

El Congreso bicameral se instalará oficialmente el 27 de julio e iniciará la primera legislatura ordinaria del periodo parlamentario 2026-2027, que se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Durante esa sesión se convocará a la sesión solemne del 28 de julio, fecha en la que Keiko Fujimori Higuchi jurará el cargo y recibirá la banda presidencial como presidenta constitucional de la república para el periodo 2026-2031.

La ceremonia se realizará ante el presidente del Congreso Bicameral, cargo que deberá recaer en un senador. Ese mismo día, la mandataria dirigirá su mensaje anual al Congreso y a la nación, en el que expondrá la situación general de la república y las principales medidas, las reformas y las iniciativas que considere necesarias para su evaluación de parte del Poder Legislativo.

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