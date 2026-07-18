Congreso bicameral: Juramentación de los nuevos legisladores será el viernes 24 de julio

Archivo - Perú.- Conoce aquí las principales funciones que tendrán los integrantes del Senado - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

La ceremonia de juramentación de los senadores y diputados electos para el periodo parlamentario 2026-2031 se realizará el viernes 24 de julio de 2026, en el Palacio Legislativo, de acuerdo con un comunicado emitido por la Oficialía Mayor del Congreso.

La fecha fue establecida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, reunida en la sede del Parlamento bajo la presidencia del senador electo Miguel Torres Morales.

Mediante un segundo comunicado, la Oficialía Mayor, por especial encargo de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, invocó a los partidos políticos que obtuvieron representación en el Senado y en la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2026-2031 a presentar, el viernes 24 de julio de 2026, los reglamentos internos de sus respectivos grupos parlamentarios.

De conformidad con el quinto párrafo del artículo 40 del Reglamento del Congreso, la publicación de dichos reglamentos constituye un requisito esencial para participar en la elección de los integrantes de la Mesa Directiva.

Asimismo, el documento señala que, en la misma fecha, las organizaciones políticas deberán acreditar a sus respectivos portavoces titular y suplente.

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