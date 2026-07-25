Congreso Bicameral: mañana será la elección de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Andina

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

Con la participación de dos listas de candidatos, los 130 diputados que conforman la cámara baja del Congreso Bicameral se aprestan para elegir a la primera Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La elección del cuerpo directivo de la denoiminada cámara baja se realizará mañana domingo 26 de julio a partir de las 17:00 horas, conforme a lo anunciado por Cecilia Chacón de Vettori, presidenta de la Junta Preparatoria de dicha cámara.

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Al cumplirse el plazo de presentación de las listas de candidatos, que concluyó hoy a las 17:00 horas, dos nóminas fueron presentadas ante la Oficialía Mayor del Congreso.

La primera lista está conformada por Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno), para Presidente; Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú), Primera vicepresidenta; Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación), Segundo vicepresidente; y José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras), Tercer vicepresidente.

Mientras tanto la segunda lista la integran; Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular), para Presidenta; Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular), Primera vicepresidenta; Diego Bazán Calderón (Renovación Popular), Segundo vicepresidente; y Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular), Tercer vicepresidente.

Como se ha informado, el viernes se instaló la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados, presidida por Cecilia Chacón de Vettori, quien anunció para este domingo 26 la elección de la primera mesa directiva de dicha cámara del Congreso Bicameral.

La primera mesa directiva de la cámara baja corresponde al Período Anual de Sesiones 2026-2027.

Conforme a la convocatoria la elección de la primera Mesa Directiva de la cámara baja está programada para mañana desde las 17:00 horas.

(FIN) HTC/