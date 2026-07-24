Congreso bicameral: queda instalada Cámara de Diputados tras juramentación

Andina/Ricardo Cuba

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

La Cámara de Diputados quedó instalada tras la juramentación de sus 130 integrantes electos para el periodo 2026-2031, en una sesión conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, que presidió Cecilia Chacón de Vettori.

Dicha sesión se llevó a cabo en el hemiciclo del Senado de la República.

El acto se inició con la lectura de la credencial de la diputada Cecilia Chacón de Vettori, tras lo cual juró al cargo.

Luego lo hicieron los demás senadores miembros de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria. El segundo en jurar fue Luis Quispe Candia, tras la lectura de sus credenciales que lo acreditan como senador. De igual manera, lo hizo Romina Uribe Sáenz.

Acto seguido, se llamó a los demás miembros del Senado en orden alfabético.

"Tras la juramentación de cada uno de sus integrantes declaro constituida la Cámara de Diputados", manifestó Cecilia Chacón de Vettori.

Asimismo, indicó que elplazo para presentar las listas de candidatosa la elección de la mesa directiva de esta cámara vencerá el próximosábado 25 de julio a las 17:00 horas.

La Cámara de Diputadosestá integrada por 41 diputados de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 del Partido del Buen Gobierno, 15 de Renovación Popular, 14 del Partido Cívico Obras, y 10 de Ahora Nación.

Más temprano, laJunta Preparatoria del Congreso de la Repúblicapara el periodo parlamentario 2026-2031 se instaló y se declaró en sesión permanente.

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