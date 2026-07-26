Congreso Bicameral: Senado elige a su mesa directiva para el periodo 2026-2027 [EN VIVO]

Perú.- Congreso: conoce cuántos escaños le corresponden a cada bancada en ambas cámaras - Andina/Difusión

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El Senado de la República efectúa esta mañana el proceso de elección de su mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2026-2027.

La sesión se desarrolla en el hemiciclo del Senado y está encabezada por el presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria,

Miguel Ángel Torres Morales.

Lavotaciónse llevará a cabo de manera presencial yen forma manual.Para ello, los votos se depositarán en un ánfora de plata.

Como se recuerda, después de 34 años, la bicameralidad vuelve al Poder Legislativo. Esto significó elretorno del Senado,cuyos miembros juramentaron este viernes 24 de julio.

Al término de la juramentación, se dio el plazo para la presentación de listas para la elección de la mesa directiva del Senado. Dicho plazo venció ayer sábado a las 12:00 horas y se presentarondos listaspara el mencionado proceso electoral.

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Las listas

La primera lista inscrita es la encabezada por el propio Torres Morales y está integrada por senadores de Fuerza Popular y Renovación Popular. La integran los siguientes candidatos:

Presidente: Miguel Ángel Torres Morales (Fuerza Popular).Primer vicepresidente: Alejandro Muñante (Renovación Popular).Segunda vicepresidenta: Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular).Tercer vicepresidente: Estanislao Mancha Pineda (Renovación Popular).

En tanto, la segunda lista inscrita la lidera el senador Daniel Barragán Coloma y la integran cuatro partidos en total. Está conformada de la siguiente manera:

Presidente: Daniel Hugo Barragán Coloma (Partido Cívico Obras).Primer vicepresidente: Jaime Quito (Juntos por el Perú).Segundo vicepresidente: Jaime Delgado (Ahora Nación).Tercera vicepresidenta: Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno).

(FIN) MCA/CVC