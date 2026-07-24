Congreso Bicameral: Senado queda instalado para el periodo 2026-2031 tras juramentación

Perú.- Congreso Bicameral: senadores toman juramento para el periodo 2026-2031 - Andina/Difusión

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

El Senado quedó instalado tras la juramentación de sus 60 integrantes electos para el periodo 2026-2031, en una sesión conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, que presidió el senador electo Miguel Ángel Torres Morales.

Dicha sesión se llevó a cabo en el Hemiciclo del Senado de la República.

El acto se inició con la lectura de la credencial del senador Miguel Torres, tras lo cual juró al cargo. Quien le tomó el juramento de ley fue Fernando Rospigliosi.

Luego lo hicieron los demás senadores miembros de la mesa directiva de la Junta Preparatoria. El segundo en jurar fue Fernando Rospigliosi Capurro, tras la lectura de sus credenciales que lo acreditan como senador. De igual manera, lo hizo Alejandro Muñante.

Acto seguido, se llamó a los demás miembros del Senado en orden alfabético, comenzando con Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco.

Más temprano, la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031 se instaló y se declaró en sesión permanente.

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