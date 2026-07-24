Congreso Bicameral: senadores toman juramento para el periodo 2026-2031 [en vivo]

Andina/Captura Tv

Lima 24 Jul. (ANDINA) -

Los senadores electos del Congreso Bicameral para el periodo 2026-2031 toman juramento en sus respectivos cargos, en una sesión conducida por la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso, que preside el senador electo Miguel Ángel Torres Morales.

Dicha sesión se lleva a cabo en el Hemiciclo del Senado de la República.

Inició el acto con la lectura de la credencial del senador Miguel Torres, tras lo cual tomó juramento al cargo. Quien le tomó el juramento de ley fue Fernando Rospigliosi.

Más temprano, la Junta Preparatoria del Congreso de la República para el periodo parlamentario 2026-2031 se instaló y se declaró en sesión permanente.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });