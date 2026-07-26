Congreso Bicameral: estas son las listas que postulan a la mesa directiva del Senado

Archivo - Perú.- Congreso: incorporación de senadores y diputados se realizará en sus respectivas cámaras - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

Este domingo se realizará la elección de la mesa directiva del Senado, en el regreso del Congreso Bicameral. Conoce las listas que participarán en este proceso electoral a desarrollarse en la sede del Parlamento Nacional.

Como se sabe, este proceso se realizará en el remodelado

Hemiciclo del Senado a las 12:00 horas.

Cabe resaltar queel presidente del Senado será, a su vez, el presidente del Congreso de la Repúblicadurante el periodo anual de sesiones 2026-2027.

Los postulantes

La primera lista inscrita inscrita es la encabezada por el senador Miguel Ángel Torres Morales, la cual fue presentada ante la Oficialía Mayor por las voceras de Fuerza Popular y Renovación Popular. La relación de postulantes está conformada por:

La lista a la mesa directiva está integrada de la siguiente manera:

Presidente: Miguel Ángel Torres Morales (Fuerza Popular).Primer vicepresidente: Alejandro Muñante (Renovación Popular).Segunda vicepresidenta: Nilza Chacón Trujillo (Fuerza Popular).Tercer vicepresidente: Estanislao Mancha Pineda (Renovación Popular).

Asimismo,la segunda lista de candidatos a la mesa directiva del Senado la lidera Daniel Hugo Barragán Coloma, y la integran los partidos de oposición. Está conformada de la siguiente manera:

Presidente:Daniel Hugo Barragán Coloma(Partido Cívico Obras).Primer vicepresidente:Jaime Quito(Juntos por el Perú).Segundo vicepresidente:Jaime Delgado(Ahora Nación).Tercera vicepresidenta:Nora Bonifaz Carmona(Partido del Buen Gobierno).

Elección

Con la presentación de esta nómina quedaron conformadas las dos listas que disputarán la mesa directiva del Senado en la elección programada para hoy desde el mediodía.

La mesa directiva de cadacámara del Congreso Bicameral está integrada por un presidente y tres vicepresidentes. Tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados eligen de manera independiente a sus cuatro integrantes para cada período anual de sesiones.

Cabe señalar que laCámara de Senadoresestá conformada por 22 senadores de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación.

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