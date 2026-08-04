Congreso: Cámara de Diputados definió a los integrantes de su Comisión de Ética

Andina/Difusión

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados del Congreso definió, en su sesión de este martes, el número de integrantes de sus comisiones ordinarias, entre ellas la Comisión de Ética de dicha cámara, quienes tendrán este encargo por un periodo de dos años.

El grupo de trabajo estará conformado por un integrante de cada bancada. Es decir, seránseis integrantes en total, quienes fueron propuestos por el portavoz de su respectiva bancada.

La propuesta de miembros de la comisión se aprobó por unanimidad. Ellos son:

-Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular)-César Tito Rojas (Juntos por el Perú)-Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno)-Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular)-Heber López Letona (Obras)-Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación).

Este fue el último punto en la agenda. Luego de ello, la primera vicepresidenta de laCámara de Diputados, Analí Márquez, quien condujo la sesión, informó que

el pleno de la cámara se reunirá mañana 5 de agosto a las 16:00 horas.

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Integrantes de comisiones ordinarias

Previamente, laJunta de Portavoces de la Cámara de Diputadosaprobó, por mayoría, el número de integrantes de las 16 de comisiones ordinarias legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Los grupos de trabajo que tendrán26 integrantesson:

-Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores-Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría.-Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.-Educación, Cultura y Deporte.-Justicia y Derechos Humanos.-Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos.-Infraestructura, Vivienda y Transportes.

En tanto, las comisiones que estaránintegradas por 20 diputadosson:

-Defensa Nacional y Orden Interno.-Desarrollo Agrario.-Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos-Energía y Minas.-Producción, Comercio Exterior y Turismo.-Medio Ambiente y Sostenibilidad.-Salud.-Trabajo y Seguridad Social-Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital.

Comisiones no legislativas

En otro momento de la sesión, se aprobó el número de integrantes de las comisiones ordinarias no legislativas para el Periodo Anual de Sesiones 2026 – 2027.

Se estableció que laComisión de Acusaciones Constitucionalestendrá 26 miembros. En tanto, laComisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativotendrá seis integrantes, al igual que laComisión deÉtica, en cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de esa cámara.