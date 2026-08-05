Perú.- Congreso bicameral: conozca a los integrantes del Senado - Andina/Difusión

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados realizarán hoy sus respectivas sesiones plenarias para aprobar el cuadro de comisiones ordinarias, el número de sus integrantes, la conformación de la Comisión de Ética Parlamentaria y otras comisiones especiales para el Periodo anual de sesiones 2026-2027.

El pleno del Senado se reunirá a las 12:00 horasen el hemiciclo de sesiones de la Cámara Alta, de acuerdo a la convocatoria cursada a los senadores por el oficial mayor de esta cámara, Giovanni Forno, por encargo del presidente del Senado, Miguel Torres Morales.

Previamente,a las 9:00 horas, se reunirá la Junta de Portavoces del Senado, con la participación de los integrantes de la mesa directiva del Senado y los portavoces de las seis bancadas parlamentarias representadas en el Senado.

De acuerdo a la genda del pleno del Senado, se aprobará el número de integrantes de las siete comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2026 - 2027, aprobado por la Junta de Portavoces, así como de laComisión de Ética Parlamentaria, que estará integrada por un senador por cada grupo parlamentario y que tendrá un mandato de dos años.

Asimismo, se aprobará el número de miemrbos de laComisión de Procedimientos Especiales, que tendrá a su cargo la elección, designación o ratificación de los altos funcionarios del Estado; deComisión de Inteligencia, que tiene como máximo a cinco senadores titulares y permanentes, y de laComisión de Control Políticosobre los actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción.

Cámara de Diputados

El pleno de laCámara de Diputados, en tanto, se reunirá a las 16:00 horaspara aprobar el número de integrantes de las comisiones ordinarias legislativas para el periodo anual de sesiones 2026-2027, propuesto por la Junta de Portavoces en la sesión del 4 de agosto de 2026.

Aprobará además el número de miembros de comisiones no legislativas como laComisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo, conformada por un diputado por cada grupo parlamentario, y de laComisión de Acusaciones Constitucionales, cuyo número de sus integrantes responden a los principios de pluralidad y proporcionalidad de todos los grupos parlamentarios.

También se aprobarála nómina de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentariapara el periodo 2026-2028, propuesta por la Junta de Portavoces y que estará conformada por los diputados:

-Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular)-César Tito Rojas (Juntos por el Perú)-Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno)-Javier Cipriani Thorne (Renovación Popular)-Heber López Letona (Obras)-Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación)