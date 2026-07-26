Perú.- Congreso: citan a diputados a sesión de instalación este 27 de julio a las 11:00 horas

Andina/Ricardo Cuba

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

La Cámara de Diputados del Congreso de la República será instalada este lunes 27 de julio, para lo cual fueron citados todos los disputados a la sede legislativa a las 11:00 a.m.

La convocatoria fue realizada por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,Óscar Reto, tras jurar al cargo y pronunciar su discurso de orden.

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El acto ocurrirá una hora después de la instalación del Senado, cuyo presidente, Miguel Torres, citó a los integrantes de esta cámara a las 10:00 a.m.

La Oficialía Mayor informó que este lunes también se realizará la Instalación del Congreso para los cual fueron citados tanto senadores como diputados a las 12:00 m. en el Hemiciclo.

Lee también: Llega delegación designada por presidente Trump para toma de mando de Keiko FujimoriEl periodo anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio del siguiente. Además, está conformado por dos periodos ordinarios de sesiones o legislaturas.

El primer periodo ordinario de sesiones (primera legislatura): inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre; mientras que el Segundo periodo (segunda legislatura) inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.

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