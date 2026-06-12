Perú.- Congreso: Comisión alerta sobre más de S/ 61.4 mil millones de sobrecostos en 3,151 obras

Andina/Difusión

Lima 12 Jun. (ANDINA) -

En más de 61.4 mil millones de soles se incrementaron los costos de 3,151 obras en Áncash, Tacna, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica, Ucayali, Huánuco, Cajamarca, Madre de Dios y San Martín. A nivel nacional, además, se registran más de 1,600 inversiones con incrementos presupuestales mayores al 100%.

Así lo señala el segundo informe semestral de la Comisión Especial de Control Concurrente y Anticorrupción(CEM), que presideJosé Luna Gálvezy que fue aprobado por unanimidad en el seno de este grupo de trabajo.”

Según el documento, muchos de estos incrementos no tienen un sustento técnico y solo se explican por corrupción, irregularidades y deficiencias técnicas.

Al menos 90 de las inversiones identificadas, de las 10 regiones visitadas, presentan un incremento de más de 500%; 840 superan el 100%; 585, el 50%; 537, el 20%; y 1,099 registran incrementos de hasta 20%.

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"Estas cifras representan uno de los mayores incrementos acumulados registrados en los últimos años y evidencia problemas en la planificación, formulación y ejecución de las inversiones ",sostuvo Luna Gálvez.

De acuerdo con el informe,820 inversiones son responsabilidad del gobierno nacional; 1,192, de los gobiernos regionales y 1,139, de los locales.

La CEM, luego de la evaluación y de las gestiones durante las sesiones descentralizadas, remitió 718 denuncias al Ministerio Público. En todos los casos se adjuntaron documentos que sustentan los presuntos indicios de comisión delictiva.

El presidente de este grupo de trabajo explicó que los testimonios y la documentación analizados por la comisión permiten identificar patrones recurrentes vinculados a ampliaciones presupuestales sucesivas, modificaciones de diseño, adicionales de obra, deficiencias en los expedientes técnicos y una utilización intensiva de adendas contractuales.

Obras paralizadas

De otro lado, el informe también centra su mirada en lasobras paralizadas.Al cierre del año 2024, el Perú acumulaba 2,476 obras paralizadas, y al 31 de marzo del 2026 acumula 2,241, distribuidas en los tres niveles de gobierno. Estas representan una inversión comprometida de S/ 73,166 millones, de los cuales S/ 35,196 millones aún no se han ejecutado.

El reporte indica que 1,533 obras paralizadas corresponden a los gobiernos locales; 391, al gobierno nacional, y 317 a los gobiernos regionales.

Más de 537 obras tienen un avance físico superior al 80 %, muchas de ellas con potencial para concluirse rápidamente si existiera voluntad y capacidad operativa. Sin embargo, el 60.8 % de las obras priorizadas en el inventario del MEF ni siquiera cuenta con informe actualizado, lo que impide acciones concretas de reactivación.

El informe destaca también que más del72 % de las advertencias emitidas en el marco del Control Concurrente no habrían generado acciones correctivaspor las entidades involucradas. En la práctica, miles de alertas terminan convirtiéndose en documentos administrativos sin impacto sobre la ejecución de los proyectos, indica el informe.

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