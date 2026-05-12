Congreso: Comisión de Constitución aprueba proyecto sobre delitos de lesa humanidad

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 12 May. (ANDINA) -

La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por mayoría una iniciativa legislativa presentada por el congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, que propone incorporar los delitos de lesa humanidad al Código Penal peruano bajo los criterios establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La propuesta obtuvo 16 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones durante la décima séptima sesión ordinaria del grupo de trabajo parlamentario programada para las 10:00 horas.

¿Qué plantea el proyecto?

El Proyecto de Ley N° 14337 establece crear un nuevo Título XIV-B en el Código Penal para regular los delitos de lesa humanidad. Entre los principales cambios, establece que crímenes como asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual solo podrán ser considerados de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil” y con conocimiento de dicho contexto.

La propuesta también señala que, si los hechos investigados no cumplen con estos elementos contextuales, deberán ser procesados como delitos comunes bajo la normativa ordinaria del Código Penal.

Aplicación

El texto plantea que la norma tenga se aplique en los procesos judiciales en trámite y también en casos con sentencia que se encuentren en revisión, nulidad u otra garantía constitucional. Además, reafirma que el Estatuto de Roma entró en vigencia en el Perú el 1 de julio del 2002, por lo que sostiene que hechos ocurridos antes de esa fecha no podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad.

En cuanto a las sanciones, la iniciativa establece penas privativas de libertad de entre 15 y 30 años para quienes sean hallados responsables bajo esta tipificación.

Debate

Durante el debate, la congresista Ruth Luque expresó su rechazo a la propuesta y sostuvo que “esta es una propuesta que, para evitar que se generen estas posibilidades de control de convencionalidad, (…) para que de manera inmediata los casos se apliquen y entonces el efecto sea que quienes están siendo investigados, sentenciados o cuyos casos están tramitándose por delitos de crímenes de lesa humanidad no respondan ante la justicia”.

Por su parte, el autor de la iniciativa, Fernando Rospigliosi, señaló que el proyecto responde a una recomendación del Tribunal Constitucional y afirmó que el delito de lesa humanidad “se estaba aplicando de manera completamente irregular. (…) Simplemente no fundamentan por qué el delito del cual acusan a una o varias personas es de lesa humanidad. Con toda impunidad acusan de un delito gravísimo a militares y policías”.

De esta manera, con la mayoría de votos obtenida, el proyecto de ley pasaría a la agenda del Pleno del Congreso, previa programación.

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