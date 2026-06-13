Congreso: Comisión de Educación priorizó defensa de los derechos laborales del magisterio

Archivo - Perú.- Congreso: proponen que reuniones de altos funcionarios sean grabadas y difundidas - Andina/Congresista Segundo Montalvo. Foto:

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Educación, Juventud y Deporte, durante el último período legislativo 2025-2026 del Congreso Unicameral, tuvo como uno de sus principales objetivos la defensa de los derechos laborales del magisterio en todos sus niveles, procurando siempre que se cumpla con la deuda social que se tiene con este sector.

Así lo informó su presidente,Segundo Montalvo, quien agradeció a todos los integrantes de su grupo de trabajo parlamentario por el interés y compromiso que mostraron en cada una de las sesiones.

“Por ejemplo, hemos impulsado leyes que fortalecen la carrera docente, garantizando la continuidad laboral de los docentes universitarios (ley 32551), otorgando mayores oportunidades de nombramiento a docentes de Educación Superior (ley 32584) y ampliando el acceso a la Carrera Pública Magisterial”, refirió el representante de la región Amazonas.

Del mismo modo, indicó que se impulsó la creación y mejora de universidades públicas, así como la implementación de programas de educación temprana.

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“También se abordó temas de mucha importancia para la enseñanza nacional como es la regulación de la educación técnico-productiva y el fortalecimiento de la investigación científica a través de programas de posgrado",detalló.

Asimismo, destacó la promoción de la descentralización educativa y políticas integrales para la juventud y el deporte, asegurando oportunidades equitativas en todo el país.

En otro momento, Montalvo Cubas informó que durante su presidencia al frente de la comisión,se aprobó 90 dictámenes, la atendió a más de 540 proyectos de ley, la realización de 21 mesas de trabajo,y la fiscalización de la implementación de políticas educativas en todos los niveles del sistema educativo.

Por último, en su reciente sesión, el grupo de trabajo recibió la visita del rector de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, Paulino Machaca Ari, para que informe sobre presuntas infracciones a la Ley Universitaria, denuncias sobre posibles abusos de autoridad, favorecimiento a allegados y vulneración del nombramiento docente, la situación de proyectos de infraestructura, comedor universitario y otros servicios de utilidad para la comunidad académica.

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