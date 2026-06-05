Congreso: comisión especial revisa avances de grupos técnicos de la Alianza del Pacífico

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Lima 6 Jun. (ANDINA) -

La Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico realizó su décima sesión ordinaria, en la que funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores informaron sobre los avances, perspectivas y resultados obtenidos por los grupos técnicos de la Alianza del Pacífico durante el presente año.

Durante su presentación, la directora general para Asuntos Económicos de la Cancillería, Eliana Beraun Escudero, destacó que la Alianza del Pacífico, integrada por Chile, Colombia, México y Perú desde 2011, se ha consolidado como uno de los mecanismos de integración regional más importantes de América Latina, representando más del 42 % del PBI regional, el 57 % del comercio de la región y más del 41 % de la inversión extranjera directa.

La funcionaria informó que México ejerce actualmente la Presidencia Pro Témpore del bloque y que el Perú asumirá dicha responsabilidad en el próximo periodo, reafirmando su compromiso con la integración regional y el fortalecimiento de la cooperación entre los países miembros.

Entre los avances alcanzados por diversos grupos técnicos, todos bajo coordinación de la Cancillería, se destacó al Grupo Técnico de Agenda Digital, que impulsa acciones orientadas a fortalecer la seguridad digital de las pequeñas y medianas empresas, así como la elaboración de una hoja de ruta regional en materia de ciberseguridad y cooperación tecnológica.

En materia de cooperación, informó sobre el desarrollo de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica, dirigida a estudiantes de pregrado de los cuatro países miembros, así como la implementación del Programa de Voluntariado Juvenil 2026, que contará con la participación de 80 jóvenes en proyectos desarrollados en Chile, Colombia, México y Perú.

La presentación incluyó los avances de iniciativas culturales y sociales promovidas en el marco de la Alianza del Pacífico, entre ellas programas de formación, intercambio cultural, desarrollo e inclusión social, así como proyectos orientados al fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés en los países integrantes.

Por su parte, el director de Integración del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eduardo Banda Necochea, reafirmó el compromiso del Perú con la integración regional y señaló que el país apuesta por una Alianza del Pacífico pragmática y funcional, capaz de generar beneficios concretos para la ciudadanía.

La sesión fue conducida por la congresista María Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre), presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico.

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