Perú.- Congreso: Comisión de Ética aprobó el rechazo de tres denuncias por carecer de sustento

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Lima 9 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República aprobó por mayoría una serie de informes que rechazan de plano las denuncias presentadas contra los legisladores Fernando Rospigliosi (presidente encargado del Parlamento), Karol Paredes Fonseca y Segundo Montalvo Cubas.

La denuncia recaída en el expediente 262-2025-2026, seguida contra Rospigliosi Capurro, fue rechazada de plano por siete votos a favor y dos abstenciones.

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De acuerdo con los informes aprobados por el grupo de trabajo, que preside el congresista Elvis Vergara (Acción Popular), no se encuentran elementos de juicio que den cuenta de la vulneración de algunos artículos del Código de Ética Parlamentaria.

En el caso de la congresista Paredes Fonseca, el informe fue aprobado con ocho votos a favor y una abstención. En este caso se consideró que los hechos descritos en las denuncias no evidencian afectación a la imagen, investidura, deber funcional o falta de ética parlamentaria.

Mientras tanto, por ocho votos a favor y una abstención fue rechazado el informe de la denuncia presentada contra el congresista Montalvo Cubas.

(FIN) NDP/HTC/JCR