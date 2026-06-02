Perú.- Congreso: Comisión de Ética aprueba sancionar con amonestación pública a Kira Alcarraz

Perú.- Congreso: Comisión de Ética sanciona con amonestación pública a Kira Alcarraz - Andina/Cortesía

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría el informe que recomienda sancionar con una amonestación pública a la congresista Kira Alcarraz Agüero, por la presunta falta contra una periodista.

Durante la sesión presidida por el congresista Elvis Vergara Mendoza (bancada AP), el informe fue aprobado con cuatro votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.

En el informe final se señala que las frases que lanzó la parlamentaria contra una periodista "evidencia la no existencia de una voluntad ni intención real de causar daño. Se trató de una reacción verbal desafortunada en su forma, pero carente de contenido materialmente amenazante”.

Precisa además que dichas expresiones fueron proferidas en un momento de "alta tensión verbal" y tienen un "significado objetivamente violento e intimidatorio", contrario a la conducta de tolerancia que debe tener un parlamentario.

"Las expresiones materia de investigación generaron un legítimo reproche ciudadano y contribuyó al deterioro de la imagen del Congreso", por tanto, el informe concluye que se debe imponer a la congresista Alcarraz la sanción de amonestación escrita pública.

Norma Yarrow

El grupo de trabajo también declaró fundada la denuncia sustentada en el Informe 264, en contra de la congresista Norma Yarrow (RP), presentado por el congresista Roberto Kamiche (APP) por la presunta violación al Código de Ética Parlamentaria.

El referido parlamentario acusó a su colega de haber tenido "una conducta verbal agraviante y discriminatoria relacionada con su discapacidad" el pasado 17 de setiembre de 2025 tras haber cuestionado en su intervención del Pleno al líder de su partido.

El informe refiere que no hay evidencias mayores al testimonio del referido legislador que determinen con certeza el contenido de las expresiones que tuvo Yarrow, por lo que corresponde aplicar un criterio de gradualidad, razonabilidad y ponderación en este caso.

En ese sentido,declara fundada la denuncia del congresista Kamiche contra la legisladora Norma Yarrowpor vulnerar el código de Ética Parlamentario y propone una sanción de recomendación pública.

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