Congreso: Comisión de Fiscalización convocó a sesión extraordinaria para mañana lunes

Andina/Difusión

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso convocó a sesión extraordinaria para mañana lunes, a las 10:00 horas, a fin de abordar las recientes decisiones adoptadas respecto a la conducción de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

De acuerdo a su agenda, la comisión, presidida por preside Elvis Vergara Mendoza, citó a la ministra de Educación, María Cuadros Espinoza, y al presidente ejecutivo de la Sunedu, Vicente Espinoza Santillán, con el propósito de conocer los alcances y fundamentos de las recientes decisiones.

La titular de Educación, según la convocatoria, deberá informar sobre las razones que sustentaron la decisión de modificar la presidencia del Consejo Directivo de la Sunedu, el procedimiento seguido para la adopción de esta medida y las autoridades que participaron en la toma de decisiones.

Asimismo, se solicitará información sobre la existencia de informes técnicos, opiniones legales o recomendaciones institucionales que hayan respaldado la modificación, las circunstancias que motivaron el relevo del titular del Consejo Directivo, las evaluaciones realizadas respecto a su desempeño, entre otras.

Por su parte, el presidente ejecutivo de la Sunedu deberá exponer los fundamentos técnicos y jurídicos que sustentan la posición institucional de la entidadrespecto de la Resolución Ministerial 338-2026-MINEDU, así como su interpretación de los alcances de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente 00397-2022-PI/TC.

Asimismo, deberá explicar las razones por las cuales la Sunedu considera que la medida adoptada por el Ministerio de Educación podría afectar la autonomía de Consejo Directivo, las consecuencias que esta situación tendría para el funcionamiento institucional, entre otros.

La sesión será en la sala Carlos Torres y Torres Lara, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República.

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