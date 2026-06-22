Congreso: Comisión de Fiscalización presenta balance de gestión 2025-2026

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso presentó el balance de su gestión correspondiente al periodo anual de sesiones 2025-2026, durante el cual aprobó 16 dictámenes y reportó avances en materia de control político, transparencia y fortalecimiento del Sistema Nacional de Control.

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El presidente de la comisión, Elvis Vergara, informó que se cumplió casi en su totalidad el plan de trabajo aprobado para el periodo. Según el reporte presentado, hasta el 19 de junio del 2026 el grupo recibió 23 proyectos de ley y emitió dictamen sobre 16 de ellos.

Asimismo, precisó que durante todo el periodo parlamentario se alcanzó un total de 130 dictámenes, de los cuales 13 fueron incorporados en la agenda del Pleno y 3 en el orden del día. Las propuestas estuvieron orientadas al fortalecimiento del Sistema Nacional de Control, la potestad sancionadora y la transparencia en la gestión pública.

Balance

El informe también da cuenta de 7 mociones parlamentarias, entre ellas la Moción 19978/2025, aprobada por el Pleno para investigar presuntas irregularidades en el Gobierno Regional de Huánuco relacionadas con obras paralizadas y contratos con una empresa privada.

En el ámbito de representación, la comisión realizó cuatro audiencias públicas descentralizadas en Puno, Huánuco, Junín y Ucayali, además de desarrollar tres mesas técnicas de trabajo.

La mesa directiva del grupo, instalada el 13 de agosto del 2025, estuvo integrada por Elvis Vergara como presidente, Carlos Zeballos como vicepresidente y Ariana Orué como secretaria. Durante este periodo se efectuaron 21 sesiones ordinarias y 28 sesiones extraordinarias.

Ultima sesión extraordinaria

Como parte de sus funciones de control político, la comisión aprobó realizar una última sesión extraordinaria el próximo 25 de junio, para la cual fueron citados el contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, y el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero.

En el caso de la Contraloría, se solicitó información sobre el periodo anual de gestión 2025 y el avance del Plan Nacional de Control 2026. Asimismo, el congresista Carlos Zeballos señaló que, de no concretarse la asistencia o remisión de la documentación requerida, la comisión evaluará acciones en el marco de sus competencias.

Por su parte, el titular del Ministerio de Salud deberá informar sobre la situación de los vales de soporte nutricional en las redes integrales de salud de Lima, la problemática laboral de locadores de servicios en las Diris Lima Sur y Lima Centro, así como la exclusión de obstetras del proceso Serums 2026-I.

El ministro Velasco Guerrero presentó las dispensas correspondientes para la sesión de este lunes debido a su participación en la 39.ª sesión del Comité de Salud de la OCDE, que se desarrolla en París, Francia.