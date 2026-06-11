Congreso: Comisión de Justicia cerró legislatura con 89 dictámenes aprobados

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el legislador Flavio Cruz, presentó el balance de su gestión correspondiente al periodo anual de sesiones 2025-2026, en el que destacó su producción legislativa.

El grupo de trabajo desarrolló sus funciones con una composición multipartidaria integrada por 24 congresistas titulares y 14 miembros accesitarios. La Mesa Directiva estuvo encabezada porFlavio Cruz Mamani, acompañado porAlejandro Muñante Barriosen la vicepresidencia yHéctor Ventura Ángelen la secretaría.

La comisión aprobó su Plan de Trabajo el 20 de agosto de 2025. El documento orientó la agenda del periodo legislativo sobre cuatro ejes: producción legislativa, control político y fiscalización, función consultiva y garantía de derechos. Además, priorizó el análisis técnico de proyectos relacionados con justicia, derechos humanos, seguridad jurídica, sistema penal, sistema penitenciario y derechos laborales.

Sesiones realizadas

Durante el periodo anual de sesiones 2025-2026, la comisión realizó 29 sesiones en total: 22 ordinarias, 6 extraordinarias y 1 conjunta. En esos espacios, sus integrantes debatieron dictámenes, recibieron sustentaciones de proyectos de ley, evaluaron propuestas normativas y canalizaron pedidos vinculados a entidades del sistema de justicia.

En materia legislativa, la comisión recibió 297 iniciativas. Asimismo,emitió 105 dictámenes, de los cuales 89 fueron aprobados.Dichos dictámenes comprendieron 382 proyectos de ley. Además, el informe señala que, durante el periodo 2021-2026, la comisión recibió 1,682 iniciativas legislativas.

Entre los temas tratados figuran modificaciones al Código Penal, Código Procesal Penal, Código Civil, Código de los Niños y Adolescentes, normas sobre procesos judiciales, justicia penal, sistema penitenciario, derechos laborales, protección de menores, violencia familiar, defensa jurídica del Estado, extradición, flagrancia delictiva y fortalecimiento de entidades vinculadas al sector justicia.

Leyes promovidas

Como resultado del trabajo legislativo,la comisión promovió 9 leyes publicadasen el https://elperuano.pe/" target="_blank">Diario Oficial El Peruano, orientadas a fortalecer el régimen laboral de servidores públicos, actualizar normas penales y mejorar herramientas para la investigación criminal.

En primer lugar, figura la Ley N.° 32489, que autoriza laincorporación progresiva de los servidores de la Sunarp al régimen laboral del Decreto Legislativo 1057. Asimismo, se aprobó la norma N.° 32489 que modifica el Código Penal para tipificar como delito la exposición al peligro o el abandono de residuos sólidos en zonas naturales.

Por otro lado,la Ley N.° 32521autoriza una nueva escala remunerativa para los trabajadores de la Sunarp bajo el régimen del Decreto Legislativo 728. En esa misma línea,

la Ley N.° 32556 incorpora progresivamente a los trabajadores del Ministerio Público al régimen laboral del Decreto Legislativo 728.

Del mismo modo,la Ley N.° 32504incorpora a los trabajadores del Poder Judicial al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, mientras que la Ley N.° 32509 autoriza una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo de dicho poder del Estado.

Además,la Ley N.° 32595crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG), con el objetivo de fortalecer la investigación criminal y contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas, entre oras leyes.

Mesas técnicas

El informe registra dos mesas técnicas de trabajo. Estas actividades buscaron fortalecer el debate especializado y recoger aportes de entidades del sistema de justicia, especialistas y representantes de la sociedad civil. Una de ellas abordó el Proyecto de Ley 12213/2025-CR, referido a criterios de imputación penal en el Código Penal.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });