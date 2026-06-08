Congreso: Comisión de lucha contra el terrorismo aprueba informe final

Andina/Difusión

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

Por unanimidad, se aprobó este lunes 8 el informe final de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de definir objetivos y lineamientos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, presidida por la congresista Magaly Santisteban (Fuerza Popular).

El informe concluye que el terrorismo y el crimen organizado transnacional

constituyen amenazas complejas y dinámicas que afectan la seguridad ciudadana, la estabilidad institucional, el desarrollo económico y la gobernabilidad democrática del país.

Asimismo, señala que, pese a los avances alcanzados por las instituciones responsables de la seguridad y la administración de justicia, persisten limitaciones estructurales, operativas, tecnológicas y normativas que reducen la eficacia de las acciones de prevención, inteligencia e investigación criminal.

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La comisión identificó vulnerabilidades en tres ámbitos estratégicos: la seguridad y el control fronterizo, las capacidades de inteligencia e investigación criminal y los mecanismos de inteligencia financiera destinados a combatir las economías ilícitas que financian a las organizaciones criminales.

Recomendaciones de la ComisiónEntre las recomendaciones formuladas por la comisión figuran el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Migraciones y las Fuerzas Armadas.

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