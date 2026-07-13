Congreso: Comisión Permanente amplía cuarto intermedio para ver créditos suplementarios

Perú.- Congreso: Comisión Permanente continúa hoy con debate de créditos suplementarios - Andina/Comisión Permanente Del Congreso

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

La Comisión Permanente del Congreso amplió hasta mañana martes el cuarto intermedio solicitado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto Reyes, para culminar la evaluación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley 14799, que autoriza créditos suplementarios para el ejercicio fiscal 2026.

Soto Reyes explicó queeste nuevo pedido responde a que, durante el debate de esta iniciativa propuesta por el Ejecutivo, se presentaron propuestas deincorporación de artículos y de financiamientopara proyectos de inversión, que requieren una evaluación técnica, legal y presupuestalantes de ser incorporadas al texto sustitutorio.

El parlamentario informó que la Comisión de Presupuesto ha mantenido reuniones permanentes con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para determinar la viabilidad de cada una de las iniciativas.

No obstante, dijo que el volumen y la complejidad de las propuestas que involucran diversos sectores, pliegos presupuestales y fuentes de financiamiento, demandan un proceso adicional de validación por parte del sector Economía y Finanzas.

Asimismo, Soto Reyes enfatizó que la solicitud de ampliación “no responde a una falta de voluntad política ni a un intento de dilatar el debate, sino exclusivamente a razones técnicas y operativas”, con el propósito de presentar un texto sustitutorio debidamente sustentado, viable y consistente.

Tras escuchar los argumentos expuestos, el presidente encargado del Congreso,Fernando Rospigliosi Capurro,aceptó la solicitud de ampliación del cuarto intermedio y suspendió la sesión hasta mañana martes 14 de julio, a las 12:00 horas.

El debate del Proyecto de Ley 14799, enviado por el Poder Ejecutivo, plantea créditos suplementarios pro un monto que asciende a unos S/ 9 596 millones de soles.

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