Perú.- Congreso: Comisión Permanente aprueba proyecto de ley de créditos suplementarios

Perú.- Congreso oficializa delegación a Comisión Permanente para legislar hasta el 15 de julio - Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La Comisión Permanente del Congreso aprobó esta noche el proyecto de ley de créditos suplementarios para el ejercicio fiscal 2026 presentado por el Ejecutivo, que asciende a S/ 9 596 millones.

El texto sustitutorio del Proyecto de Ley Nº 14799-2025-PE, sustentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, fue aprobado por 17 votos, mientras que obtuvo cinco votos en contra y 4 abstenciones.

(Noticia en desarrollo)