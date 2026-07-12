Perú.- Congreso: Comisión Permanente reprograma para el lunes debate de créditos suplementarios - Andina/Comisión Permanente Del Congreso

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

A solicitud del presidente de la Comisión de Presupuesto, la Comisión Permanente del Congreso suspendió su sesión hasta mañana lunes 13 de julio, a las 15:00 horas, a fin de continuar el debate del proyecto de ley 14799 sobre créditos suplementarios para inversiones públicas y la continuidad de los servicios del Estado, solicitado por el Ejecutivo.

Durante la sesión del pleno del jueves último,el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi,dispuso dar lectura al oficio enviado por Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto, quien solicitó reprogramar el retorno del cuarto intermedio, previsto para las 21:00 horas de ese día.

El oficio señala que, durante el debate de la Comisión Permanente, se presentaron un considerable número de propuestas de artículos y disposiciones complementarias, así como solicitudes de financiamiento para proyectos de inversión destinados a atender necesidades de sus regiones y sectores de interés.

Precisó que su eventual incorporación al texto sustitutorio requiere de una evaluación técnica, jurídica y presupuestal rigurosa que garantice su viabilidad y adecuada correspondencia, además debe ser puesta en conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su evaluación técnica.

“Siendo las 17:00 horas, no se logró un avance significativo en la evaluación de la propuesta, pese a los esfuerzos que viene promoviendo la comisión y el MEF para culminar de manera responsable la elaboración del texto sustitutorio en el plazo previsto”, indica el oficio.

En ese sentido, precisa que, para garantizar que el dictamen incorpore propuestas técnicas, jurídicas y presupuestalmente viables, y que cuenten con sustento y evaluación del MEF, solicita la reprogramación del levantamiento del cuarto intermedio.

“Atendiendo a lo solicitado, vamos a suspender la sesión hasta el lunes 13, a las 15:00 horas”, indicó el presidente encargado del Congreso.

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