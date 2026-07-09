Congreso: Comisión Permanente se reúne hoy desde las 9:00 horas

Perú.- Congreso: Comisión Permanente se reunirá este jueves 9 - Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

La Comisión Permanente del Congreso se reunirá hoy jueves 9 de julio, desde las 09:00 horas, con el fin de debatir importantes dictámenes de proyectos de ley que se encuentran en su agenda.

La citación fue enviada a los miembros de la Comisión Permanente por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, por disposición del presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro.

Cabe indicar que la Comisión Permanente cuenta con facultades para legislar hasta el 15 de julio de próximo, por encargo del Pleno del Congreso que clausuró su última legislatura el pasado 24 de junio.

Según la Resolución Legislativa del Congreso 011-2025-2026-CR, la Comisión Permanente legislará sobre los siguientes asuntos:

-Los dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa que se encuentren en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso, así como los que se incluyan por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones.

-Las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Entre los temas que figuran en la agenda de la Comisión Permanente se encuentra el proyecto de Ley 14799, de la Comisión de Presupuesto, que propone aprobar créditos suplementarios para el financiamiento de inversiones públicas orientadas al cierre de brechas, la continuidad de los servicios del Estado y garantizar la transición democrática, y dictar otras medidas, del Poder Ejecutivo.