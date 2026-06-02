Congreso: Comisión Permanente sesiona este miércoles desde las 11:00 horas

Andina/Cortesía

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

La Comisión Permanente del Congreso de la República, sesionará este miércoles desde las 11:00 horas, por disposición del presidente encargado de dicho poder del Estado, Fernando Rospigliosi.

En la agenda documentada de la Comisión Permanente figura el informe de calificación que declara improcedente ladenuncia constitucional 674, contra el jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), Gastón Roger Remy Llacsa y otros funcionarios previsionales; por la presunta infracción a la Constitución.

De igual manera, el informe que declara improcedente ladenuncia constitucional 654contra Helder Domínguez Haro, Francisco Humberto Morales Saravia, César Ochoa Cardich, Pedro Hernández Chávez y Gustavo Gutiérrez Ticse, en sus respectivas condiciones de miembros del Tribunal Constitucional, por la presunta comisión de los delitos contra la administración de justicia.

También el informe que declara improcedente ladenuncia constitucional 552interpuesta por la congresista Ruth Luque Ibarra, contra la expresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra; Gustavo Lino Adrianzén y Juan José Santiváñez.

Denuncias procedentes en un extremo

También se verádenuncia constitucional 694, interpuesta por Tómas Aladino Gálvez Villegas, en su condición de fiscal de la Nación (i), contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra y Daniel Ysau Maurate Romero, en su condición de exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ambos como presuntos autores del delito contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, regulado en el artículo 399 del Código Penal.

Para conocer la agenda completa de la Comisión Permanente,haz clic en este enlace.

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