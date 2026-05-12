Congreso: Comisión Permanente sesionará mañana miércoles

Andina/Melina Mejía

Lima 13 May. (ANDINA) -

La Comisión Permanente del Congreso sesionará mañana miércoles por disposición del presidente (e) de dicho poder del Estado, Fernando Rospigliosi.

La sesión será semipresencial y se realizará a las14:00 horasen la Sala Grau del Palacio Legislativo, señala la citación cursada a los miembros de la

Comisión Permanente.

De acuerdo con la https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021..." target="_blank" class="ApplyClass">agenda del órgano parlamentario, se verá únicamente uninforme final, que corresponde a las denuncias constitucionales 362 y 464 (acumuladas) en contra de la congresistaKaty Ugartepor el presunto delito de concusión y por infracción constitucional. El informe recomienda

archivar las denuncias.

Denuncias procedentes en un extremo

Además, se verá la denuncia constitucional 694, en contra de la expresidentaDina Boluartey el exministro de TrabajoDaniel Maurate, como autores del presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Se declara procedente

solo en el extremo de admitir a trámite la denuncia contra la exmandataria.

También se verán las denuncias constitucionales 482 y 506 (acumuladas) en contra de la congresistaMagaly Ruiz.El informe declara laadmisión a trámitede la denuncia en el extremo correspondiente a los delitos de colusión agravada, negociación incompatible y también como presunta instigadora del delito de tráfico de influencias.

Para conocer la agenda completa de laComisión Permanente, https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2021..." target="_blank">haz clic en este enlace.

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