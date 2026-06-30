Congreso: Comisión de Presupuesto aprobó proyecto de créditos suplementarios del Ejecutivo

Andina/Comisión De Presupuesto

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley de créditos suplementarios presentado por el Ejecutivo, orientado a financiar inversiones públicas, el cierre de brechas, entre otros aspectos priorizados.

Eldictamen del Proyecto de Ley 14799obtuvo 28 a favor y uno en contra durante la sesión extraordinaria desarrollada este martes, encabezada por Alejandro Soto (APP), presidente del grupo de trabajo.

Tras su aprobación, el parlamentario informó que se remitirán los actuados a la Presidencia del Congreso para su tramitación correspondiente. El dictamen deberá ser debatido y sometido a votación en la

Comisión Permanente.

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Cabe señalar que en la sesión de la Comisión de Presupuesto participó el ministro de Economía,Rodolfo Acuña, quien sustentó diversos aspectos de la iniciativa.

En declaraciones a la prensa, el congresistaAlejandro Sotoinformó que el dictamen comprendeS/ 4 160 millones en créditos suplementarios,pero que el texto también incluye más de S/ 5 300 millones por concepto de canon, por lo que el monto final en el dictamen supera los S/ 9 000 millones.

Asimismo, precisó que para la atención delfenómeno El Niñose están considerando S/ 300 millones en el dictamen.

"Es un dictamen que todavía va a ser debatido en la Comisión Permanente. Ahí puede que se apruebe o se modifique, o finalmente no se apruebe y pase al próximo Congreso",expresó Soto Reyes.

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